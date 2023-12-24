İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sebastian Szymanski derbi saatini bekliyor
Spor

Sebastian Szymanski derbi saatini bekliyor

Fenerbahçe'de ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak Sebastian Szymanski, derbi için sabırsızlanıyor.

24 Aralık 2023 Pazar 12:44 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski derbi saatini bekliyor
ABONE OL

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve kısa sürede takımın yıldızları arasına girmeyi başaran Sebastian Szymanski, şu ana kadar harika bir performans gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde kısa sürede teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına giren Szymanski, kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını Kadıköy'de yaşayacak. Daha önce bu derbileri yaşayan takım arkadaşlarından bu maçın önemini daha da iyi anlayan Polonyalı yıldız, bir an önce maç saatinin gelmesini bekliyor.

Skora katkı yapamadığı Kayserispor deplasmanı öncesi oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 28 maçta 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.