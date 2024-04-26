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  • Sebastian Szymanski'den vazgeçmiyor! Tottenham'dan dudak uçuklatan teklif
Spor

Sebastian Szymanski'den vazgeçmiyor! Tottenham'dan dudak uçuklatan teklif

Sezona iyi bir giriş yapan ancak sonrasında düşüşe geçen Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin İngiliz talibi oyuncudan vazgeçmiyor. Başarılı orta saha için kesenin ağzını açan Premier Lig ekibi, sarı lacivertlilerin istediği bonservis ücretini ödemeye hazır. İşte detaylar...

Fanatik26 Nisan 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'den vazgeçmiyor! Tottenham'dan dudak uçuklatan teklif
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Sebastian Szymanski, sezona çok iyi başladı, 24 yaşındaki futbolcu, 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında ağları sarsıp 12. golüne ulaştı. Ancak Szymanski, bu tarihten sonra bir daha gol sevinci yaşayamadı. Kritik döneme girilen son haftalarda Polonyalı futbolcunun performansı iyice düştü. Buna rağmen uzun süredir başarılı oyuncuyu takip eden İngiliz devinin ilgisi azalmadı...

TOTTENHAM VAZGEÇMİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham, yaz transfer döneminde orta sahasını takviye etmeyi öncelik olarak belirledi.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!

Tottenham'ın bunun için Chelsea'li Gallagher, Nottingham'lı Gibbs-White ve Genoa'lı Gudmundsson'la birlikte Szymanski'yi geniş listeye ekledi. İngiliz ekibinin, hücumun yanı sıra savunma yönünden de güçlü gördüğü Polonyalı yıldız için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Haberde, ilk hedef olan Chelsea'li Conor Gallagher için yapılacak girişimlerden sonuç çıkmaması halinde Szymanski için daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısının çalınabileceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli forma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe il bu sezon 50 resmi maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başaran Szymanski, bunun yanında 17 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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