Sebastian Szymanski'nin mücadelesi alkış aldı!

Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elendiği maçta Sebastian Szymanski'nin performansı dikkat çekti.

Polonyalı yıldız, Olympiakos mücadelesinde sahanın en çok koşan ve mücadele eden isimlerinden biri oldu.

Sebastian Szymanski'nin enerjisi, Fenerbahçe'nin rakibine önde baskı yapıp hataya zorlamasında büyük pay sahibi oldu.

105 DAKİKA SAHADA KALDI

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11. dakikada boştaki İrfan Can Kahveci'yi iyi görerek asiste imza attı. 105 dakika sahada kalan Szymanski, şut denemelerinde başarılı olamadı, 4 vuruşunda da çerçeveyi bulamadı. Yıldız futbolcu savunmasına da önemli katkı yaparak 3 top kaptı ve 2 şut engelledi.