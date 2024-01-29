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Spor

Sebastian Szymanski'ye rekor bonservis! İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski performansıyla Avrupa devlerini büyülemeye devam ediyor. Başarılı futbolcu için İngiliz devinde rekor teklif geldi. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'ye rekor bonservis! İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Polonya basınındaki habere göre Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Polonyalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında İngiliz devinin Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLDU

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise şu an için sadece şampiyonluğa konsantre olduğu, transfer teklifleri için herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 24 yaşındaki 10 numara, 12 gol atarken 14 de asist yaptı.

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