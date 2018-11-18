Sebastien Ogier, Avustralya Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan etti 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Avustralya'da düzenlenen son ayağını 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, peş peşe 6. kez şampiyon oldu.