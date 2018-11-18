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Sebastien Ogier, Avustralya Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan etti

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Avustralya'da düzenlenen son ayağını 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, peş peşe 6. kez şampiyon oldu.

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Şampiyonanın 24 etaptan oluşan, 316,3 kilometre uzunluğundaki 13. ve  son mücadelesini, 2 saat 59 dakika 52 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımından  Jari-Matti Latvala, sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.

Latvala'nın 32.5 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis'ten Hayden  Paddon, ikinciliği, liderin 52.2 saniye arkasındaki Citroen Total Abu Dabi  sürücüsü Mads Ostberg ise üçüncülüğü elde etti.

Ralliyi 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Sebastien Ogier,  şampiyonada 3 puan önünde olduğu Hyundai Shell Mobis pilotu Thierry Neuville'in  22. etapta yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Puanını 219'a çıkaran Ogier, 201 puanda kalan Neuville ve 181 puanlı  Ott Tanak'ın (Toyota Gazoo) önünde art arda 6. defa mutlu sona ulaştı.

(AA)

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