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Spor

Seçil Kömürcü Öğücü: Fenerbahçe maçı heyecanlı olacak

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü, karşılaşmanın çok heyecanlı olacağını söyledi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Seçil Kömürcü Öğücü: Fenerbahçe maçı heyecanlı olacak
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde Gaziantep FK, Fenerbahçe ile eşleşti. Kırmızı-siyahlıların ev sahibi olduğu eşleşmenin ardından Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile eşleştikleri için heyecanlı olduklarını belirten Öğücü, "İyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe'yi kısa zaman önce misafir etmiştik, tekrar misafir edeceğiz. Heyecanlı bir maç olacak" dedi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları, 6-7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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