03.01.2020 12:33 - Güncelleme: 03.01.2020 12:33

TM Dijital Haber Merkezi

Yaşlı kadrosunu gençleştirmek için kolları sıvayan ve hem yönetimi hem scout ekibini hem de teknik heyetini harekete geçiren Fatih Terim, Eskişehirspor’da oynayan Jesse Sekidika’yı çok istiyor.

SEKİDİKA İÇİN SELİM SOYDAN İDDİASI

Eskişehirspor yönetimiyle prensipte anlaşmasına rağmen araya Fenerbahçe’nin girmesiyle transfere son noktayı koyamayan Galatasaray görüşmelerini sürdürmeye devam ederken, Sekidika hakkında ‘Selim Soydan genç yeteneği Fenerbahçe’ye istedi’ iddiaları ise bir anda ortalığı karıştırdı. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nunda A Milli Takım sorumlusu olarak görev yapan Soydan’ın Nijeryalı yetenek için Başkan Mustafa Akgören’le temas halinde olduğu belirtilirken, Sekidika’nın Galatasaray’ı istemesi transferde işleri karmaşık bir hale getiriyor.

STOKE CİTY VE MANU'NUN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Galatasaray scoutlarının Fatih Terim’e olumlu rapor sunduğu ve ‘mutlaka alınmalı’ dediği Jesse Sekidika’nın aslında daha önce Stoke City, Manchester United gibi takımların transfer listesinde olduğu, fakat oyuncunun çalışma izni problemleri yüzünden İngiltere’de kalamadığı anlaşıldı. Brooke House College’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Sekidika daha sonra Portekiz’de Benfica’nın kapısından dönerken, 23 yaşındaki futbolcu önce A.D. Oeiras’da daha sonra Sırp kulübü Napredak Kruševac’da kariyerini sürdürdü.Geçen sene Eskişehirspor’a 60 bin Euro karşılığında transfer olan Sekidika, bu sezon 16 maçta 8 gol 2 asist yaptı.