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Spor

Seko Fofana, 6 aylık ''Tamam'' dedi! Galatasaray'ın gündemindeydi: Anlaşma sağlandı

Seko Fofana, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak için hazırlanıyor. Galatasaray'ın da gündeminde olan Seko Fofana için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

22 Ocak 2024 Pazartesi 19:29 - Güncelleme:
Seko Fofana, 6 aylık ''Tamam'' dedi! Galatasaray'ın gündemindeydi: Anlaşma sağlandı
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Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak için harekete geçti. Sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'den yeterli verimi alamayan ve kilo problemini çözemeyen Cimbom, alternatif isimlere yöneldi. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Seko Fofana'yı gündemine aldı.

SEKO FOFANA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Galatasaray, Seko Fofana için harekete geçti fakat anlaşma sağlanamadı. Suudi Arabistan projesi kapsamında Seko Fofana'nın ülkeden ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Arabistan basını, Fildişili oyuncunun Al Ettifaq'a kiralık olarak transfer olacağını aktardı. Transferin bitmesi için 28 yaşındaki oyuncunun son kararı bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Fildişili orta saha, Suudi Arabistan ekibiyle 19 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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