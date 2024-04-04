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Spor

Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi.

4 Nisan 2024 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

"BİR AİLE TOPLANTISI"

"Dün akşamdan başlamak isterim. Dünyadaki büyük camiaları bile kıskandıracak bir aile toplantısı yaptık. 25 bin kişinin üzerinde üyemiz bizimle birlikteydi. Kolay olmayan kararlara birlikte imza atmaya çalıştık. Gerçekten bambaşka bir camiayız. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Bize güvendikleri için, karar alması zor konular var. Onun için bu yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler. Bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum"

"GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİK"

"Bu akşam son derece güçlü bir takımı, zaman zaman gerilim hattına düşşek de kazanmayı bildik. İrfan Can bir hata yaptı ama bütün tribün desteği verdi ve bütün sinerji bizim lehimize değişti. Böyle zorlaşan bir maçı alıp yolumuzu devam etmeyi bildik. Çok teşekkür ediyorum herkese"

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

"Rakip takımın başkanı konuşmuş. Savcıları göreve çağırmış. Biz buna çok anlam veremedik. Bizim başkanımız ve yönetim kurulumuz, bilgiye dayalı konuşur. Bizde bunlar yoktur. Dün bizim başkanımızın ne demek istediğini o zat biliyordur, konuyu şimdilik rafa kaldırmakta fayda görüyorum"

TFF'YE TEPKİ!

"Artık şaşırmamakla birlikte ilginç bulduğumnuz bir olay var. Şu anda Avrupa'da bizim pozisyonumuzda olan takımların maçları ertelendi. TFF'nin bu kadar vatan, millet, Sakarya nidaları ettikten sonra ısrarla bizim maçımızı tarihini değiştirmemesi ilginç."

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