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Selçuk İnan: 8 senede 13 kupa kazandık

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, 22. şampiyonluğun ardından konuştu.

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Şampiyonluğun ardından konuşan Selçuk İnan, "Her şampiyonluktan sonra aynı şeyleri söylüyoruz ama inanılmaz bir duygu, çok mutlu oluyorsunuz, gururlanıyorsunuz. Taraftarlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar, belki bizden fazla hak ettiler. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

"ÇOK EMEK, ÇOK ÇALIŞMA, ÇOK ZAMAN HARCAMA

Şampiyonluğun nasıl geldiğini de aktaran Galatasaray'ın kaptanı, "İyi bir takımımız, önemli bir hocamız var. Çok emek, çok çalışma, çok zaman harcama gerekiyor, bunu da fazlasıyla herkes yerine getirdi. Emeğinin karşılığını almak çok güzel bir şey." açıklamasını yaptı.

"8 SENEDE 13 KUPA, BİR ŞEKİLDE BAŞARIYORUZ"

Galatasaray'da 13. kupasını kazandığını vurgulayan Selçuk İnan, "Önemli bir şey diye düşünüyorum. Belki söylerken basit gibi geliyor ama 8 senede 13 kupa kazandık, demek ki bir şekilde başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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