Selçuk İnan, Yunanistan yolcusu

Selçuk ile ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor. Kaptanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. G.Saray'ın sözleşme önermemesi halinde Selçuk'un futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'dan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.

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