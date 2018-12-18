Selçuk İnan, Yunanistan yolcusu
Sezon sonunda Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Selçuk İnan'ın Yunan takımlarıyla temas halinde olduğu öğrenildi.
Selçuk ile ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor. Kaptanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. G.Saray'ın sözleşme önermemesi halinde Selçuk'un futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'dan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.
(Fotomaç)
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