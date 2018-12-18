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Selçuk İnan, Yunanistan yolcusu

Sezon sonunda Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Selçuk İnan'ın Yunan takımlarıyla temas halinde olduğu öğrenildi.

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Selçuk ile ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor. Kaptanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. G.Saray'ın sözleşme önermemesi halinde Selçuk'un futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'dan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.

(Fotomaç)

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