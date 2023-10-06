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Spor

Şelçuk Şahin kariyerine Avrupa'da devam edecek

Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörü olarak görev yapan Selçuk Şahin, Makedonya Ligi ekiplerinden Gostivar'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

6 Ekim 2023 Cuma 13:08 - Güncelleme:
Şelçuk Şahin kariyerine Avrupa'da devam edecek
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Son olarak Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak Başakşehir'de görev alan Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerine yurtdışında adım atıyor.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMEYİ AÇIKLAMIŞTI

Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ekibindeki 8 kişinin de Ankara'ya geleceğini ancak Selçuk Şahin ile ilgili bir tasarrufları olduğunu sözlerine ekledi. Belözoğlu, "Teknik ekip olarak 8 arkadaşımla beraber geldik. Selçuk Şahin'le ilgili bir tasarrufumuz var ama onunla bir görüşmemiz olacak. İyi bir ekiple buraya geldik ve kulübümüzün başarısı için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MAKEDONYA YOLCUSU

Yoluna 1. adam olarak devam edeceğini duyurup bir süredir teklif bekleyen Şahin, Kuzey Makedonya takımı Gostivar'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Anlaşmanın milli arada açıklanması bekleniyor.

Gostivar'da bilindiği üzere Alper Potuk da forma giyiyor.

  • Selçuk Şahin
  • teknik direktör
  • Gostivar

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