Seleznov: Beni Galatasaray'a göndermek istemediler

Akhisarspor'dan ayrılan ve İspanya 2. Lig ekibi Malaga'ya transfer olan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, transfer sürecini değerlendirdi.

33 yaşındaki forvet oyuncusu, ''En iyi teklif İspanya'dan geldi ve benim için en doğrusu Malaga'ya gelmekti. Artık Galatasaray hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye'de geçrdiğim zamanı unutmak istiyorum. Sadece Karabükspor'da Igor Tudor ile oynadığım dönemi hatırlıyorum. Onunla beraber çalışmak çok güzeldi. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandım. Çoğu oyuncu kariyerinde bu kadar kupa bile kazanmamıştır.'' diye konuştu.

''BENİ GALATASARAY'A GÖNDERMEDİLER''

Akhisarspor'un kendisini Galatasaray'a göndermediğini söyleyen Seleznov, ''Fiziksel olarak en iyi durumumda olduğumu söyleyemem. Beni Galatasaray'a göndermek istemeyip Akhisarspor'un yedek takımına gönderen insanlar olduğu sürece nasıl %100 olabilirim ki?'' dedi.

Malaga ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ''Malaga'nın tekrar La Liga'ya yükselmesi gerekiyor ve ben de buna yardımcı olacağım. İspanya'da oynamak hayalimdi.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)