Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye 'iyi geceler' göndermesi

Galatasaray'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Semih Kaya, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Fenerbahçe göndermesi yaptı.

27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.

(Sporx)