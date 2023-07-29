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Spor

Semih Kılıçsoy, Burak Yılmaz'a emanet!

Tirana maçında ağları havalandırarak, Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç oyuncusu olan geleceğin yıldız adayı Semih Kılıçsoy'la, Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz yakından ilgileniyor.

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Burak Yılmaz'a emanet!
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Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy, Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında takımının Tirana'yı 3-1 yendiği maçta oyuna son anlarda girmişti. Genç futbolcu, Arnavutluk ekibinin farkı 1'e indirdiği anda yeni transfer Onana'nın pasında ceza sahasına girip, sağ çaprazdan karşılaşmanın sonucunu ilan eden golü atmıştı. 17 yaş 346 günle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu unvanını alan Semih'in bu performansı, camiayı çok mutlu etti.

BURAK YILMAZ'A EMANET!

Alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi ve genç takım hocası Serdar Topraktepe'nin gelişiminde önemli rol oynadığı Kartal'ın yeni yıldız adayının, artık Burak Yılmaz'a emanet edildiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in yardımcısı Yılmaz'ın, hem saha içinde hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı bilgisine ulaşıldı.

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