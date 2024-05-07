Semih Kılıçsoy, MKE Ankaragücü'ne bilendi

Beşiktaş, kâbus gibi bir sezon yaşıyor... Yer aldıkları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planladıkları sezonda peş peşe hedeflerden uzaklaşan Kara Kartal'da hem yönetim değişti hem de tam 6 kez teknik direktör...

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Avrupa'da erken havlu atılması sonrasında ligde de sezon ortası bile gelmeden şampiyonluk yarışından kopan Kara Kartal, kupaya tutundu... Kötü geçen sezonda taraftarına teselli ikramiyesi vermek isteyen Siyah-Beyazlılar, bu akşam yarı final rövanş turunda Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI

Beşiktaş, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında bu akşam Ankaragücü'nü devirip final biletini cebine koymayı hedefliyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu akşamki maç öncesinde takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a güveniyor. Bu mücadeleye özel olarak hazırlanan Semih de atacağı gollerle takımına finali getiren isim olmaya çalışacak.