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Semih Özsoy’a aşil tendonu ameliyatı

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy’un halı saha maçında ciddi şekilde sakatlandığı ve ameliyat edildiği ortaya çıktı.

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FBTV’deki WinWin canlı yayınında Başkan Ali Koç, “Halı sahada yaşanan sakatlık sonrası hastaneye gidince durumun ciddiyeti ortaya çıktı” demiş ama isim vermemişti. Acun Ilıcalı’nın da yer aldığı halı saha maçında sakatlanan Özsoy, çekilen MR’ında aşil tendonunun koptuğu ortaya çıkınca ameliyat edildi. Fenerli yöneticinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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