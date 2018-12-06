Semih Özsoy'dan Ersun Yanal'a: Geleceksen şartsız gel

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fener’de Cocu’nun ayrılmasından sonra başlayan yeni teknik direktör tartışması devam ediyor. Cocu’nun yardımcısı Koeman’la yola devam edilse de Yanal’ın takımın başına geçme ihtimali günden güne güçleniyor. Önceki gün yönetici Semih Özsoy’la bir görüşme yapan Yanal’ın “6 aylık teklifi kabul etmediği” şeklinde basına yansıyan haberlerin ardından Özsoy’un 56 yaşındaki teknik adama, “Gelirsen şartsız gel” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Fener’in, Akhisar maçı sonrası yeni hocayı açıklaması bekleniyor.