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Spor

Sen neymişsin Hakim Ziyech! Yıldız isimden dev başarı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Zİyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı. Son olarak 2022 Dünya Kupası'nda milli takımda yer alan başarılı oyuncu Hakim Zİyech, Galatasaray performansıyla eski günlerine dönmenin sinyallerini verdi. İşte detaylar...

5 Ekim 2023 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Sen neymişsin Hakim Ziyech! Yıldız isimden dev başarı
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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ülkesinin Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Fas, 14 Ekim'de hazırlık maçında Fildişi Sahili ile, 17 Ekim'de de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Liberya ile karşılaşacak. Fas Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, bu müsabakalar için aday kadroyu duyurdu. Galatasaray'dan Hakim Ziyech de listede yer aldı.

OKAN BURUK YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı isim hakkında, "İnşallah en kısa zamanda Hakim'i takıma döndürürüz. Çünkü iyi bir başlangıç yaptı, hepimizin damağında bir tat bıraktı" ifadelerini kullandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Faslı yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United kadrosuna alınmamıştı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Yıldız futbolcu Fas Milli Takımı ile 54 resmi karşılaşmaya çıktı. Ziyech, söz konusu maçlarda 20 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

GALATASARAY KARİYERİ

Hakim Ziyech, Galatasaray forması ile bu sezon 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Faslı futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi.

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