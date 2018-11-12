Şener Özbayraklı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı’nın tahmini en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin A. Alanyaspor'u yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.
Tetkikler sonucunda Şener'in adalesinde yırtık olduğu ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sağlık heyeti, Şener Özbayraklı’yı Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun tedavi uyguluyor, ancak Şener’in Trabzonspor maçında oynaması zor gözüküyor.
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