Şenol Güneş 5 futbolcunun satılmasını istedi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimle ikinci yarının plan ve programını şimdiden yapmaya başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, kesinlikle ilk etapta transfer konusunun ele alınmasını istemiyor. Tecrübeli hocanın önceliği ekonomik sorunların çözümü. Güneş, eldeki mevcut kadronun kafasındaki sorunların aşılmasının, onları verimli kılacağına inanıyor. Yarışma sırasında konsantrasyonu ve verimliliği düşüren sorunların çözülmesi halinde, eldeki oyuncuların da hedefler için yeterli olabileceği kanaatinde. Bu yüzden ilk planda ödemelerin bir takvime bağlanmasını ve düzenli şekilde yapılmasını bekliyor.

DESTEK DEĞİL, KÖSTEK OLURLAR

Güneş’in ikinci beklentisi ise ilk yarıda sürekli takım içinde huzursuzluk çıkartan oyuncuların durumunun netleştirilmesi. Babel, Pepe, Adriano, Tolga, Vagner Love gibi oyuncularla yola devam edip etmeme konusunda yönetimin tutumunu netleştirmesini isteyen Güneş, şartlara uymayanların ise satılmasından yana. Çünkü bu oyuncuların ikinci yarıda da benzer huzursuzluklar çıkartmasından ve yarışın en kritik döneminde destek değil, köstek olmasından endişe duyuyor. Bu nedenle yeni mukavele yapmayanlarla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

DEDİKODU ORTAMI DA BİTMELİ

Tecrübeli teknik adamın son isteği ise transfer. Güneş bu konudaki önceliği ise forvete veriyor. Ligin en atak oynayan takımlarından biri olan Beşiktaş’ın bu sorunu çözmesi halinde, şampiyonluk hedefine daha kolay yürüyeceğine inanıyor. Eldeki oyuncuların ayrılmasıyla oluşacak bütçe imkanının öncelikle forvete, sonra savunmaya kullanılması talebi var. Güneş’in bir başka problemi de içerideki bazı kişilerin sürekli oyunculara, “Sezon sonunda Şenol Güneş’i göndereceğiz” şeklinde telkinlerde bulunması. Güneş dedikodu ortamının bitmesini ve herkesin işine sarılmasını bekliyor.

(Aksam)