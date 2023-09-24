İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş 6 değişiklik ile sahaya çıktı
Spor

Şenol Güneş 6 değişiklik ile sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge müsabakasının 11'ine göre Kayserispor karşısına 6 değişik oyuncu ile sahaya çıktı.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Şenol Güneş 6 değişiklik ile sahaya çıktı
ABONE OL

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge müsabakasının 11'ine göre Kayserispor karşısına 6 değişik oyuncu ile sahaya çıktı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge maçına göre Kayserispor karşısına 6 farklı oyuncu ile çıktı. Tecrübeli teknik adam, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Jackson Muleka'nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a 11'de şans verdi. Uzun süren sakatlığının ardından Rachid Ghezzal, bu sezon ilk defa 11'de sahaya çıktı.

Kartal, Kayserispor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.