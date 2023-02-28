İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8874
  • EURO
    20,0571
  • ALTIN
    1100.33
  • BIST100
    5233.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti! Sürpriz isimler var...
Spor

Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti! Sürpriz isimler var...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 8 futbolcudan 7'siyle yolların ayrılmasını istedi.

Sabah28 Şubat 2023 Salı 11:02 - Güncelleme:
Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti! Sürpriz isimler var...
ABONE OL

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi.

ŞENOL GÜNEŞ, BİLETLERİNİ KESTİ

Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler.

O maddeyi kaldıracak Ali Koç'tan Arda Güler operasyonu

MASUAKU DA GİDECEK

Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon avroluk opsiyonun yüksek olmasından sebep devam edilmesi mümkün gözükmüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.