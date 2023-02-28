Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti! Sürpriz isimler var...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler gündemin ana maddesi.

ŞENOL GÜNEŞ, BİLETLERİNİ KESTİ

Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler.

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MASUAKU DA GİDECEK

Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon avroluk opsiyonun yüksek olmasından sebep devam edilmesi mümkün gözükmüyor.