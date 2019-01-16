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Şenol Güneş: Artık gerçek gücümüzü gösterelim

Teknik direktör Şenol Güneş, Akhisarspor maçıyla başlayacak uzun bir galibiyet serisi istiyor. Futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Güneş, “Güzel futbol, güzel galibiyet bizi yeniden potaya sokar” dedi.

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BURAK YILMAZ İLK 11’DE
 
ANTALYA’DA iyi bir devre arası kampı geçiren Beşiktaş, Akhisarspor’la cuma günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçına kilitlendi. Kartal, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye’de maçın taktik çalışmasını yaparken, yeni transferler Burak Yılmaz ile Isimat Mirin as kadroda oynadı. Sakatlığı nedeniyle Akhisar maçına yetişmeyeceği konuşulan tecrübeli golcünün maçta oynayabilecek durumda olması teknik heyeti sevindirdi.
 
GÜNEŞ TAKIMDAN MEMNUN
 
BEŞİKTAŞ’IN başında 4. sezonunu geçiren ve ilk kez istediği transferler devre arası kampına yetişen başarılı teknik direktör, liderin 9 puan gerisinde olmalarına rağmen takımın motivasyonundan son derece memnun. Oyuncularıyla sık sık ikili görüşmeler gerçekleştiren Güneş, Akhisar’da puan kaybı istemiyor. Şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak kazanmak zorunda olduklarını oyuncularına hatırlatan kurt hoca, şunları söyledi:
 
BAŞKANIN DA DEDİĞİ GİBİ…
 
“CUMA akşamı tüm gözler üzerimizde olacak. Yarıştan koptuğumuz şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Beşiktaş dağılıyor deniyor. Bunlara en güzel cevabı sahada verebiliriz. Devre arasına 3 maç üst üste puan kaybıyla girdik. Alacağımız 3 puanla bir galibiyet serisi başlatalım. Güzel futbol, tutkulu futbol bizi kamuoyunun gözünde yeniden şampiyonluk adayı yapar. Başkanın da dediği gibi ‘Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa…’ Artık gerçek gücümüzü gösterelim.” (Güneş)

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