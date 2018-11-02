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Şenol Güneş: Başka ihtimali düşünmek bile istemiyorum

Takımla toplantı yapan Güneş, “Puan tablosu hepinizin malumu. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Zirveye çıkarsak camianın hedeflere olan motivasyonu ve inancı artar. Her şey sizin elinizde” dedi.

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçını Beşiktaş’ın zirve yarışında büyük bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da sürekli bu konuyu vurgulayıp, bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Başakşehir’in 21 puanla lider durumda olduğunu hatırlatan Güneş, “Kazanırsak zirvede olacağız. Başka ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Beşiktaş’a yakışan yere çıkmalıyız. Bu sadece bizim değil, camianın hedeflere olan inancını ve motivasyonunu artıracak. Her şey sizin elinizde” sözleriyle motive ediyor. Başakşehir’in oyun disiplini ve taktik anlayışa sadakati konusunda da oyuncularını uyaran Güneş, aynı disiplin ve sabırla mücadele etmeleri gerektiğini de sık sık vurguluyor.

BABEL’İN DURUMU HALA NET DEĞİL

Bu maçın önemini bilen takım da Başakşehir maçına çok hırslı hazırlanıyor. Antrenmanlardaki hava oyuncuların bu ruhu yakaladığını gösteriyor. Özellikle Lens, Vida ve Medel hırsıyla ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar’da Gökhan Töre dışında sakat oyuncu bulunmaması da yüzleri güldürüyor. İyileşen Pepe, Ljajic ve Babel de çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor. Pepe ve Ljajic’in ilk 11’de oynaması kesin gibi. Quaresma’nın yokluğunda tam hazır olmayan Babel’in de kanatta şans bulma olasılığı yüksek.

(Aksam)

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