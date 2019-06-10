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Şenol Güneş: Büyük terbiyesizlik yapılmıştır

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı dün İzlanda'da, havaalanında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Büyük ülkeler küçük işlerle uğraşmaz. Bu küçük ülkelerin işidir." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Futbol; ırk, din ayırt etmeden insanları birleştiren bir şey. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. İzlanda için hep iyi izlenimlerim vardı ama artık yok. Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Havalimanında olan oldu. Gece saat 3-4 gibi geldik günün tamamını yorgun geçirdik. Normal. Yorgun çıkacağız. 50-60 sene önce bazı yapılanmalar vardı rakibi uyutmamak için. Artık bunları bırakmak lazım. UEFA kontrol etmeli."

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

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