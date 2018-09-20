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Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg maçı sonrasında konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Hem hücumda hem savunmda ilk yarıda onların düşüncesine uygun davrandık. 2. yarıda biraz kıpırdanınca goller geldi. Yediğimiz gol öncesinde daha fazla pas yapıp, oyunu soğutmamız gerekiyordu. Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Hataları değiştirmemiz lazım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, mutluyuz." diye konuştu.

"ÜRETKEN OLMAK LAZIM"

Oyuncuların performansı sorulan deneyimli hoca, "Ricardo, Babel gibi oyuncuların yerine Lens ile Gökhan Töre oynadı. Lens daha fizik olarak hazırdı, iyiydi. Kendini arıyor zaman zaman ama istekliydi. Oyun tarzı, oyun temposu, Gökhan'ın da daha etkili olmasını engelledi. Bugün tekniklerinden faydalanmak istediğimiz Adem ile Oğuzhan da o katkıları veremedi. Rakibin de kapanarak oyununa cevap veremediler. İlk yarı şut atmadık. Larin çalışkan ama etki anlamında sıkıntıları var. Enzo da iyiydi. Üretken olmak lazım, Gökhan'ın bu konuda desteğe ihtiyacı var" cevabını verdi.

Güneş ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi ile ilgili soruları almak istemediğini belirtirken, "Bana derbiyi sormayın, sadece maç ile ilgili konuşacağım" dedi.

(Sporx)

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