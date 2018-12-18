Şenol Güneş ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

Spor Toto Süper Lig'de birçok takımın, hedefinden daha az puan topladığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş da beklentilerin altında puan toplayan bir başka ekip oldu. Başakşehir'in lider, Yeni Malatyaspor'un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan siyah-beyazlılar, 5 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Lider Başakşehir, ligde boy gösterdiği 16 maçın 10'unu kazanarak yüzde 62.5 galibiyet oranı yakalarken, ikinci sıradaki Yeni Malatyaspor, aldığı 8 galibiyetle bu anlamda yüzde 50'lik orana sahip oldu. Yeni Malatyaspor gibi maçlarının yarısını kazanan diğer ekipler ise Antalyaspor ve Kasımpaşa. Ancak bu takımlar, 6'şar mağlubiyeti bulunduğu için, ligde averaj farkıyla 6 ve 7. sırada yer alıyorlar.

Kartal yüzde 43'te kaldı

Geride kalan 16 maçta aldığı 7 galibiyetle bu sezon yüzde 43 kazanma oranı yakalayan Beşiktaş'ı, son şampiyon Galatasaray ve Trabzonspor takip etti. 3 takım da bu sezon benzer performanslar ortaya koydu ve 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar averajla 3. sırada yer alırken, Trabzonspor 4, Galatasaray da 5. sırada kendisine yer buldu. Ligin ilk haftalarına göre futbolunda gözle görülür bir gelişme olan Beşiktaş, son 4 maçında ise yenilgi almadı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı mağlup eden Kara Kartal, Alanyaspor deplasmanında ve Trabzonspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. Özellikle Trabzonspor maçının ikinci yarısında oynanan futbol, taraftarı memnun etti.