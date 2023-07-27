Şenol Güneş: İyi bir sonuç ve güzel bir oyun bekliyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Tirana'yı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Mücadele ve kamp sürecine değinen Şenol Güneş, "Kampta bulunan tüm oyuncularla beraber oldukça mesafe aldığımızı düşünüyorum. Kampta bizimle olan oyuncularımız, geçen sezon da bizimle birlikte olan oyuncular. İyi bir sonuç ve güzel bir oyun bekliyorum. Sahamızda oynuyoruz. Rakibimizin de direncini ve gücünü biliyoruz. Dinamo Batum karşısında savunma anlayışı ve kontra atakla kazandılar. Kendi oyunumuzu düşünüp iyi bir skor alıp ikinci maçta turu geçmek istiyoruz." dedi.

Yeni transferlerle ilgili gelen soruya ise Şenol Güneş şu yanıtı verdi, "Transferler bittiği zaman hazır olur. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Onana idmanlı, amartey tam hazır değil. Onun biraz zamana ihtiyacı var."