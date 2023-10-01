Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Gedson ile Ante Rebic'in sakatlıkları yeni iyileşti. Maç oynamaya hazır değillerdi. Bailly, son antrenmanda çarpışmaya bağlı olarak ağrı hissediyordu. Diğer oyuncuların sağlık olarak bir sorunu yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Şenol Güneş ayrıca, "Deplasmanda olmak, puan kaybetmek... Deplasmanda 2 maçı farklı kaybettik. Oyundan çok sonuç daha olumsuzdu. Futbol dünle yaşanmıyor. Bugün sahaya çıkıp zor dönemi geçmek için kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.