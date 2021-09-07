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Spor

Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

7 Eylül 2021 Salı 21:28 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 21:28
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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Maçın havası iyi, normal hava da iyi. Çok sıcak değil, çok soğuk değil, güzel bir maç havası var. Seyircimiz bize destek olmak için burada. Güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz.

Orkun da Halil de burada doğup yetişmiş isimler. Orkun, 11'de başlıyor, Halil de şans alabilir. Hepsi bizim oyuncumuz. Kim şans alırsa elinden gelenin en iyisini göstereceğini düşünüyorum.

Kendi oyunumuzu oynayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Rakibin hızlı değişimlerine önlem alarak zaaflarını değerlendirmek istiyoruz.

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