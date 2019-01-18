Şenol Güneş: Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bizim için eksi taraftı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
‘Galibiyeti hak ettik ama eksiklerimiz vardı’ diyen Şenol Güneş, “Hem puan, hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksi taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız” ifadelerini kullandı.
DORUKHAN TOKÖZ SÖZLERİ
Mükemmel bir gole imza atan Dorukhan Toköz’e de değinen tecrübeli teknik adam, “Oyuncular, benim için öğrenci. Dorukhan yükselen bir diğer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında. Hem onun için hem de diğerleri için ders olmalı.” Şeklinde konuştu.
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