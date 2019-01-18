Şenol Güneş: Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bizim için eksi taraftı

‘Galibiyeti hak ettik ama eksiklerimiz vardı’ diyen Şenol Güneş, “Hem puan, hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksi taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız” ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ SÖZLERİ

Mükemmel bir gole imza atan Dorukhan Toköz’e de değinen tecrübeli teknik adam, “Oyuncular, benim için öğrenci. Dorukhan yükselen bir diğer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında. Hem onun için hem de diğerleri için ders olmalı.” Şeklinde konuştu.