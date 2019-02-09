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Şenol Güneş: Sözleşmem bitince milli takımı isterim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçından sonra milli takım konusuna açıklık getirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının ardından A Milli Takım iddialarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
 
Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir teklif olmadığını söylerken sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istediğini dile getirdi.
 
"SÖZLEŞMEM VAR, KOVULMADIM,
BEŞİKTAŞ'TAN İYİ TEKLİF GELİRSE..."
 
Beşiktaş'tan da yeni sözleşme teklifi almadığını söylerken ''Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım'' ifadelerini kullandı.
 
''MİLLİ TAKIM İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK...''
 
Milil takım için bir teklif olmadığını söylerken ''Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?'' dedi.
 
"ANTALYASPOR MAÇI SONRASI İSTİFA ETMEDİM"
 
İstifa iddialarının da gerçek olmadığını dile getiren Güneş, ''Antalya maçı öncesinde istifam yok. Öyle söyleyen arkadaşlar varmış gazetecilere, bana söylemediler. Ben sonuna kadar burada kalmak için uğraşırım.  Kovasalar gitmem dedim, istifa mı edeceğim? Nasıl oluyor bu?'' şeklinde konuştu.
 
"SÖZLEŞEM BİTİNCE MİLLİ TAKIM'I İSTERİM"
 
Sezon gitmeden milli takıma gitmek istemediğini de söyleyen Şenol Güneş, ''Gideceksem Beşiktaş'tan, milli takıma giderim' dedim. Milli Takım'ı sezon sonunda mukavelem bittiği zaman isterim ama bitmeden istemem.  Kovulmayı beklemiyorum. Kalmak için her şeyi yapacağım. Bu takımın başarılı olması için çalışıyorum. Çok mutluyum, ben böyle taraftar sevgisi görmedim. Trabzonspor'da da alıştım, burada da mutluyum. Bunları farklı yere çalışmayınm.'' dedi.

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