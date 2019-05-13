Şenol Güneş takımdaki tüm futbolcularla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdaki tüm futbolcular için kapsamlı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli hocanın bu raporunda futbolcuların durumlarını ve bugüne kadar ortaya koydukları performansın yer aldığı öğrenildi. Şenol Güneş'in bu futbolcuların geleceği konusunda ayrıca görüşlerini aktarıp tavsiyelerde de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
TRANSFERE YÖN VERECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu raporu önce yönetime vereceği belirlendi. Siyah-Beyazlı yönetimin ise bu raporu yeni teknik direktörü verip ondan sonra yeni hocanın da görüşünü alarak transfere yön vermesi bekleniyor.
(Takvim)
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