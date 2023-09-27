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Spor

Şenol Güneş'ten Adana'da 2 rötuş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Kayserispor karşılaşmasına göre Adana Demirspor maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

27 Eylül 2023 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Adana'da 2 rötuş
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Siyah beyazlı ekip Adana Demirspor karşısına; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun ve Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Onur Bulut yedek kulübesinde otururken, Bailly statü gereği kadroda yer alamadı.

Güneş, bu maçta ilk 11'de Kayserispor karşısında sonradan oyuna giren Necip Uysal ve Rosier'e yer verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

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