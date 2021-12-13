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Spor

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Olduğu zaman öğrenirsiniz

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ismi geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı takım hakkında açıklama yaptı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:12
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Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için en kuvvetli adaylardan biri olarak geçen Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geçti.

Boyun fıtığı tedavisi olmak üzere Trabzon'a geçen Beşiktaş'ın ve milli takımın eski teknik patronu Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geçti. Şenol Güneş, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamayarak aprona gitti.

Güneş, İstanbul'da yaptığı açıklamada ise "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Trabzon'daki evimden İstanbul'a geldim. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Olduğu zaman öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası için Bruno Pinheiro ve Okan Buruk ile birlikte ismi en çok geçen isimlerden biri olan Şenol Güneş'in, İstanbul'a geçmesi de merakları artırdı.

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