İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6158
  • EURO
    18,7606
  • ALTIN
    996.335
  • BIST100
    3925.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'ten Beşiktaş için ilk tespit! ''En iyisi bizde''
Spor

Şenol Güneş'ten Beşiktaş için ilk tespit! ''En iyisi bizde''

Beşiktaş ile anlaştığının resmi olarak açıklanması beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in siyah beyazlı takımın kadrosuyla ilgili ilk tespitini yaptığı ortaya çıktı.

27 Ekim 2022 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Beşiktaş için ilk tespit! ''En iyisi bizde''
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş döneminin başlaması için ise resmi açıklama bekleniyor.

"İnanılmaz derece aptalca" Romain Saiss için büyük pişmanlık

ŞENOL GÜNEŞ: "SON YILLARIN EN İYİ KADROSU"

Fotomaç Gazetesi Yazarı Turgay Demir bugünkü yazısında, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın kadrosu hakkındaki yorumuna yer verdi. Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlı takımın kadrosu için "Son yılların en iyisi" dedi.

İşte Turgay Demir'in yazısındaki o bölüm:

"Beşiktaş Güneş'le bu yarışın en iddialı takımı olur. Hoca bir ortak dostumuza kadro için 'Son yılların en iyi kadrosu' demiş. Son yolların içinde 3 sezon hocalık yaptığı dönemdeki Gomez'li kadrodan bile iyi olduğunu düşünüyor demek ki. Hayırlı olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.