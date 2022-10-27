Şenol Güneş'ten Beşiktaş için ilk tespit! ''En iyisi bizde''

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş döneminin başlaması için ise resmi açıklama bekleniyor.

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ŞENOL GÜNEŞ: "SON YILLARIN EN İYİ KADROSU"

Fotomaç Gazetesi Yazarı Turgay Demir bugünkü yazısında, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın kadrosu hakkındaki yorumuna yer verdi. Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlı takımın kadrosu için "Son yılların en iyisi" dedi.

İşte Turgay Demir'in yazısındaki o bölüm:

"Beşiktaş Güneş'le bu yarışın en iddialı takımı olur. Hoca bir ortak dostumuza kadro için 'Son yılların en iyi kadrosu' demiş. Son yolların içinde 3 sezon hocalık yaptığı dönemdeki Gomez'li kadrodan bile iyi olduğunu düşünüyor demek ki. Hayırlı olsun."