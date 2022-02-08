Şenol Güneş'ten Beşiktaş iddialarına cevap

8 Şubat 2022 Salı 18:54 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 18:54

Gelecek sezon için Beşiktaş ile anlaştığı iddiaları ortaya atılan Şenol Güneş, Haber Global'den Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Şenol Güneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

2015-2019 yıllar arasında Beşiktaş'ta çalışan Şenol Güneş, son sezonunun ikinci devresinde hem Milli Takımı hem de siyah beyazlı takımı aynı anda çalıştırmıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile birlikte 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 69 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan da namağlup çıkma başarısı göstermişti.

10 EYLÜL 2021'DEN BERİ BOŞTA

Son olarak Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş, 10 Eylül 2021'den beri takım çalıştırmıyor.