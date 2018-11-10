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Şenol Güneş'ten Dorukhan Toköz'e hazır ol talimatı

Tolgay ve Oğuzhan'dan umudu kesme noktasına gelen Şenol Güneş, Genk maçında verilen şansı iyi değerlendiren Dorukhan Toköz'e 'hazır ol' dedi. Genç futbolcu ilk 11'e göz kırpıyor.

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Genk deplasmanında talihsiz bir golle galibiyeti kaçıran Beşiktaş'ta oynanan güzel futbol, hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etti. 

Uzun süredir kötü futbolu nedeniyle eleştirilen Siyah-Beyazlılar, Başkan Orman'ın "Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa yenemeyeceği takım yok" sözünü de adeta hayata geçirdi. Kanatlardan yaptığı ataklarını azaltıp pas oyununa dönen ve bunu başarıyla uygulayan Güneş'in öğrencileri, Sivasspor maçında da benzer bir taktikle sahada olacak.

OĞUZHAN'LA ARTIK OLMUYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'i sevindiren bir başkan konu ise maça ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz'ün gösterdiği harika performans… Ligde hiç süre alamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta göze girdi. 

Beşiktaş, Dorukhan'ın 73'te oyundan çıkması ve Oğuzhan'ın o bölgeye kaydırılması sonrası orta sahayı rakibe kaptırmıştı. Bunu göz önünde bulunduran Güneş'in futbolcusuna Sivasspor maçına da hazır olması talimatı verdiği öğrenildi.

(Gunes)

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