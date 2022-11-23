Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes sürprizi! Direkt biletini kesti

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için sürpriz bir karar aldı. Güneş, siyah-beyazlılarda yıldız isim Dele Alli'nin üstünü çizerken, Gedson Fernandes için ise yönetime olumlu rapor verdi.

BEŞİKTAŞ'TA DELE ALLI'YE KÖTÜ, GEDSON FERNANDES'E İYİ HABER

Beşiktaş'ta ikinci kez göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, kadro üzerinde çalışmalarına başladı. Şimdiden ara transfer planları yapan Güneş, takımda ilk olarak büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin biletini kesti. Deneyimli çalıştırıcının Gedson Fernandes için ise yönetime olumlu rapor verdiği ve oyuncuyu ilk 11'e kalıcı olarak monte edeceği öğrenildi.

GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla kadar şu ana kadar 14 resmi maçta forma giydi ve toplam 946 dakika süre aldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asistle skora etki etti.

Geçtiğimiz yazın büyük yankı uyandıran transferlerinden biri olan Dele Alli ise siyah-beyazlı formayla yalnızca 8 maça çıktı ve 2 golle takıma katkıda bulundu.