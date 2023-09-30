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Spor

Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik!

Adana Demirspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın ilk 11'inde değişiklikler olacak.

Fanatik30 Eylül 2023 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik!
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Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında beklenmedik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bu kez bir başka zorlu dış saha maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

3 İSİM DEĞİŞECEK

Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Konyaspor'a deplasmanda konuk olacak siyah beyazlılarda kadroda değişim yaşanacak. Adana Demirspor mücadelesine; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'yle çıkan Beşiktaş'ta 3 ismin değişmesi bekleniyor.

Sakatlık sorunu bulunan Mert Günok'un yerine Konya'da eldivenlerin Ersin Destanoğlu'na geçmesi planlanıyor. Stoperde Necip Uysal, kulübeye geçecek, Omar Colley'le beraber savunmada Eric Bailly forma giyecek. Gedson Fernandes'in hazır hale gelmesi halinde Alex Oxlade-Chamberlain'den formayı alması bekleniyor. Öte yandan Rachid Ghezzal-Milot Rashica değişimi de yaşanabilir.

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