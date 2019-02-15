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Şenol Güneş'ten Ljajic yorumu: Gördüğü sarı kart kabul edilebilir değil

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından maçı değerlendirdi.

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İşte tecrübeli teknik adamın sözleri:

“Zor bir takımla oynadık. Sahasında az yenilen bir takım. Savunmadan ziyade hücumuyla iş yapan bir takım. Zor maçı kolaylaştırdık. Hak ettiğimiz bir maçtı. Rakibin 10 kişi kalmasını da iyi değerlendirdik. Bugün hem gol kaçırma, hem de basit gol yeme örneği gösterdik.

Bir ara farka gitmesi gereken maç, kaçırdıklarımız sonrası beraberliğe geldi. Hücumda zaaflarımız vardı, büyük takımların yapmaması gereken hatalar yaptık. Oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetindeyiz."

‘Kaçan golleri neye bağlıyorsunuz?’ sorusuna Şenol Güneş şu cevabı verdi:

"Siz neye bağlıyorsunuz? Ben teknik olarak adını koyamıyorum. Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman her şey olur. İstekle, o heyecan, şartlar ne olursa olsun kaçan goller başarısızlıktır. Herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerekiyor."

LJAJİC YORUMU

“Ljajic'in gördüğü sarı kart kabul edilebilir değil. Ben maç sonunda o hatayı görünce moralim bozuluyor, üzülüyorum. Oyuncu da bunu yapmamalı.”

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