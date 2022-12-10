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Spor

Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas'ta forma giyen Romain Saiss için Beşiktaş Teknik Direktörü tebrik ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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