Şenol Güneş'ten şampiyonluk motivasyonu

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, dün yapılan idman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda 18 puanla lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde bulunmalarının kendisini mutsuz ettiğini belirten Güneş'in, "Ligde beklediğimizden çok fazla puan kaybı yaşadık. Üst üste 2 şampiyonluğun ardından geçen sezonu istediğimiz yerde bitirememiştik. Bu sezon, camiamızın ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluğu elde etmeliyiz" dediği öğrenildi.

KAZANMA SERİSİ ŞART

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, milli ara dönüşü 24 Kasım Cumartesi Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacakları maçın dönüm noktası olması gerektiğini belirten Güneş, "Ankaragücü maçı bizim için bir anlamda kırılma maçı olacak. Başkent'te alacağımız galibiyetle yeni bir kazanma serisi başlatmamız gerekiyor" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de cumartesi günü Ankaragücü'ne deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı. Oyuncuların, taktik ve kondisyon çalışması üzerinde durduğu kaydedildi. Hazırlıklar, bugün yapılacak antrenmanla sürecek.