Şenol Güneş'ten Sarpsborg maçı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Adem Ljajic, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gruptaki son durumu değerlendiren Şenol Güneş, "İlginç bir gruptayız. Herkesin ortak olduğu bir yarıştayız. Rakibimiz Sarpsborg ile ilk maçımızı kazandık, diğer iki takıma mağlup olduk. Yarın kazanmak için oynayacağız. Temennimiz arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi bir skorla ayrılmak" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ ETKİLERİ DE YENEBİLİRİZ"

Zorlu şartlarda olacaklarını belirten deneyimli hoca, "Kendi sahalarında oynuyorlar, zemin alışkanlıkları var. Zeminin suni çim olması futbol anlamında sakıncalı olsa bile uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Olumsuz etkileri de yenebileceğimizi düşünüyoruz. Mazeretleri söyleyerek çıkarsak, zaten kazanma şansımız olmaz" dedi.

"HER MAÇTA KAZANMAYA ÇIKIYORUZ"

En iyi 11 ile sahada olacaklarını belirten Şenol Güneş, "Türkiye'deki koşullar kendi içinde ayrı değerlendirilebilir. Futbol sahada oynanan bir oyun, yaşı ne olursa olsun, en iyi 11 ile çıkacaksınız. Şartlar itibariyle, çıkabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz, dolayısıyla her maçta kendimizi favori görüyoruz. Favori görmekten çok, iyi bir oyun oynayarak kazanmak istiyoruz. Favori olmak, maçtan önce bir garanti vermiyor" diye konuştu.

LJACIC: "EKSİKLERİMİZ VAR"

3 puan için savaşacaklarını belirten Adem Ljajic, "Elimden gelen performansı ortaya koyacağım ama bu bir takım oyunu. Eksiklerimiz var. Ricardo, Pepe yok. Ama sahaya çıkan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Üç puanı almak için uğraşacağız" diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN, EN İYİ OYUN"

Zorlu bir maç trafiğine girdiklerini söyleyen Ljacic, "Kolay bir maç takvimi yok, değişen iklim koşulları da var ama futbol böyle. Biz Beşiktaş'ız, Beşiktaş gibi büyük bir takımı temsil ediyorum. En büyük sorumluluklarımızdan biri de, ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyabilmek" dedi. (Sporx)