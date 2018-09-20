Şenol Güneş'ten Sarpsborg maçına rotasyonlu kadro

UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi için takımdaki önemli isimleri yedek soyundurdu.

Vodafone Park’ta bu akşam Sarpsborg ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş’ta tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş savunmada Vida’nın yerine Rocco’ya forma şansı verdi. Siyah-beyazlıların ileri hücum hattında ise kanatlarda Babel-Quaresma ikilisinin yerine Gökhan Töre ve Lens görev alacak.

İspanyol golcü Negredo ile karşılıklı sözleşme feshederek forvet hattında arayış içerisinde olan Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Kanadalı golcü Cyle Larin’e forma şansı verdi.

Tecrübeli çalıştırıcının Vida, Quaresma ve Babel’e ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

(Akşam)