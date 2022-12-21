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Spor

Şenol Güneş'ten sürpriz Ozan Tufan hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden eski gözdesi olan ve Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ı istedi.

Takvim21 Aralık 2022 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten sürpriz Ozan Tufan hamlesi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.

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"ŞARTLAR UYGUN OLURSA OZAN TUFAN'I İSTERİM"

Takvim'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi.

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SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA SONA ERİYOR.

Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu. 65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

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