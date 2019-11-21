Şenol Güneş’ten tarihe geçen savunma

STAR

EURO 2020’ye gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. H Grubu’nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Ay-Yıldızlılar, elemelerde boy gösteren 54 takımı geride bıraktı. Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri olarak ön plana çıktı. Son 20 yılda elemelerde İspanya 2000, Fransa ve Hırvatistan 2004, İtalya ise 2012’de iç sahada gol yememişti. 8 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan Türkiye, savunma performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şenol Güneş’in öğrencileri grupta oynadığı 10 maçın 8’inde gol yemeyip, kalesinde sadece 3 gol görerek 55 ülke içerisinde 8 maçta gol yemeyen tek takım oldu. Milliler, savunma performansıyla 53 ülkeyi sollarken, Belçika ile birlikte en az gol yiyen (3) iki takımdan biri olmayı başardı. Savunmasıyla tarih yazan Türkiye’de gençler dikkat çekti. Özellikle 21 yaşındaki Merih Demiral, 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 25 yaşındaki Kaan Ayhan, 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik, 23 yaşındaki Umut Meraş ön plana çıktı.