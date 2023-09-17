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Spor

Şenol Güneş'ten TFF'ye sert tepki: ''Biz bunu istemedik''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. TFF'ye tepki gösteren Güneş, 'Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra! Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar.' dedi.

17 Eylül 2023 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten TFF'ye sert tepki: ''Biz bunu istemedik''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş, "Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için." açıklamasında bulundu.

"BU YÜZDEN KAYBETTİK"

Şenol Güneş mücadeleye ilişkin ayrıca, "Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik." dedi.

"MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ G.SARAY DEPLASMANI OLACAK"

Milli ara dönüşleri hep deplasmanda oynayacaklarını basın toplantısında da hatırlatan Güneş, "Milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yine milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gideceğiz." dedi.

TFF'YE ELEŞTİRİ: "KİME SORDULAR"

TFF'ye de yüklenen Şenol Güneş, "Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra! Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA VARIZ"

"Ahmet Nur Çebi'nin 'Biz şampiyon olacağız' sözleri üzerinizde baskı yarattı mı?" sorusuna Güneş, "Şampiyonluk yarışında biz varız! Neden üzerimizde baskı oluştursun?" cevabını verdi.

"SERT OYNADILAR, CEVAP VEREMEDİK"

Şenol Güneş, "Trabzonspor sert oynadı, biz cevap veremedik. Madem o sert oynuyor, sen de sert oynayacaksın." ifadelerini kullandı.

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