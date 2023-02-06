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Spor

Şenol Güneş'ten yardım çağrısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz.' diyerek Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören depremzedeler için yardım çağrısı yaptı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten yardım çağrısı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında, ülkenin büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük felaketi bir kez daha yaşadık. Ölen kardeşlerimizin, dostlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Oyuncularla da aramızda konuştuk, aynı desteği yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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